Descrizione evento:

Una visita guidata con apertura straordinaria da non perdere per andare alla scoperta della straordinaria Chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere! Sorta nel XV secolo insieme all’ospedale attiguo per volere di un ricco genovese, fu per molti anni centro di vita culturale e religiosa per i numerosi liguri che vivevano lungo le sponde del Tevere. Partecipando alla visita, sarà possibile ammirare, oltre alla chiesa vera e propria, anche l’eccezionale chiostro, uno scrigno nascosto che contiene ancora in sé numerosi segreti, l’oratorio con mirabili affreschi e l’Archivio dello storico ospedale, così da avere un importante spaccato della vita romana nei secoli andati. Una visita guidata assolutamente da non perdere: ti aspettiamo!



Quando: Giovedì 18 Gennaio 2024 alle ore 15.00



Appuntamento inVia Anicia n. 12, all’ingresso della Chiesa



Costi: € 12 a persona + € 5 (apertura straordinaria). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it