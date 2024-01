Descrizione evento:

Una visita guidata assolutamente da non perdere per andare insieme alla scoperta dell’antica e importante Basilica di San Lorenzo in Lucina. Sorta sui resti della domus della ricca e devota matrona romana Licina, fu consacrata a luogo di culto nel V secolo d.C. da papa Sisto III. Ampliata nel XII secolo da Pasquale II, fu continuamente impreziosita ed arricchita durante il corso dei secoli come testimoniano gli interventi di Gian Lorenzo Bernini e Carlo Maderno o ancora le bellissime opere d’arte qui custodite come la tela del “Crocifisso” di Guido Reni. Ma le sorprese più grandi si incontrano, forse, nei suoi sotterranei dove furono rinvenuti anche alcuni resti dell’orologio solare costruito da Augusto nel 10 a.C. Insomma, un appuntamento da non perdere: ti aspettiamo!



Quando: Sabato 20 Gennaio 2024 alle ore 15.45



Appuntamento inPiazza San Lorenzo in Lucina n. 6, all’ingresso della Basilica



Costi: € 12 a persona + € 3 (biglietto di ingresso). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it