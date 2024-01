Descrizione evento:

Visita guidata Il Pantheon uno dei monumenti romani più celebri Per grandiosità e sapienza costruttiva, è un capolavoro architettonico che affascina e sorprende. La cupola, come una volta celeste, è percorsa dalla luce del sole che penetra dall’oculo centrale, trasformando il tempio in un orologio solare. Finiremo la visita con una piccola passeggiata che ci permetterà di scoprire un altro gioiello di rara bellezza. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3654 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Domenica 14 Gennaio 2024, h 15:30 Durata: 1 ora e mezza circa Accoglienza: Piazza della Rotonda (vicino alla fontana lato ingresso Pantheon) Tariffa: € 15,00 incluso auricolari (per seguire la visita a distanza ed in sicurezza) + €5,00 biglietto ingresso Pantheon non residenti a Roma; gratuito residenti Prenotazione necessaria preferibilmente almeno 1 giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.