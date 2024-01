Descrizione evento:

Sabato 20 gennaio alle 16, presso l’Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini “C’era una volta” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali, con Angelica Pula.





Betta, figlia di Grimilde, la famosa strega di Biancaneve, sogna di diventare potente e temuta da tutti come la madre ma per farlo dovrà impedire il lieto fine alle favole più famose … ci riuscirà? Un viaggio divertente e travolgente tra pesci, lupi, principesse e rocambolesche imprese di una neo streghetta.











Il racconto di un’avventura fatto di paura, coraggio, divertimento, incontri inaspettati e nuove consapevolezze nella vita di una giovane strega che alla fine non è poi così lontana da quella delle altre bambine. Effetti speciali e burattini..ne vedrete delle belle!







Durata: 50 minuti

Età: 2-11 anni

Costo: 9 euro



Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it

tel. 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma