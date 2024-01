Descrizione evento:

Domenica 21 Gennaio ore 11.15, presso il Teatro Tirso, via Tirso, 89 (zona Viale Regina Margherita) va in scena lo spettacolo per bambini “Peter Pan” messo in scena dalla compagnia teatrale Gatta Nera con Valerio Capitani, Tonia Garardo, Stefano Dattrino, Jessica Tavanti, Kevin DI Sole, Michele Paccioni, Chiara Masone



Volare è uno dei desideri maggiori che si fa quando si è bambini. Il volo è sinonimo di fantasia. Se poi al volo si aggiunge anche un posto dove regna il gusto dell’avventura, del gioco, delle battaglie ecco che il cerchio si chiude. Torna in scena la favola più rappresentata in assoluto, quella dove tutti vogliono essere il protagonista o addirittura l’antagonista. Peter Pan, il bambino che non voleva crescere, torna insieme ai suoi bambini sperduti nell’Isola che non c’è e insieme a loro ci saranno anche fate, coccodrilli, cani e soprattutto i “Pirati”, comandati dal loro Capitan Uncino. In tutto questo anche Wendy insieme al suo fratellino John che realizzano il loro sogno d’avventura sull’Isola che non c’è. Peter Pan torna in un nuovo allestimento curato da Gatta Nera Teatro dedicato ai più piccini ma che strizza l’occhio anche agli adulti. Tra musica, balletti e duelli venite a vivere la più belle delle avventure…dove? A teatro naturalmente.



Durata: 1 ora



Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it

tel. 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma