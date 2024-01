Descrizione evento:

Domenica 28 gennaio alle 11, presso il Teatro Aniene, va in scena lo spettacolo per bambini “Frozen” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali, con Piera Fumarola e Tina Angrisani.



Durante un evento molto importante il principe-burattino cattivo e dispettoso, decide di rovinare tutto organizzando un rapimento ai danni della regina delle nevi. La sorella Anna e il fedele Olaf chiederanno l’aiuto ai bambini per ritrovarla. In questo mondo realmente immaginario si alterneranno personaggi improbabili, nel tentativo di salvare Elsa, con tante situazioni inaspettate e divertenti. Sarà il piccolo pubblico a definire il finale con i lori suggerimenti.



Divertimento assicurato.



Durata: 50 minuti

Età: 2-11 anni

Costo: 8 euro











Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it

tel. 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma