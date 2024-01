Descrizione evento:

A Roma il film su Bruno Gröning







Una via per raggiungere l’equilibrio psicofisico







Sabato 27 gennaio a ROMA, dalle ore 16.00 alle 19.00 sarà proiettato il docufilm: “Il fenomeno Bruno Gröning”, importante lavoro che, attraverso testimonianze e filmati dell’epoca, presenta l’insegnamento di Bruno Gröning.







Organizza il “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita”, presso la sede dell’AVA, in via dei Rogazionisti,3 a 10 minuti a piedi dalla fermata “Re di Roma” della metro A.







Ingresso libero a offerta volontaria. Informazioni: 339-4529031







www.bruno-groening.org/it







youtube.com/@BrunoGroeningOrgIT