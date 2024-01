Descrizione evento:

Una visita guidata per scoprire insieme la straordinaria storia di uno dei monumenti simbolo di Roma: il Pantheon. Edificato la prima volta da Agrippa, venne poi ricostruito e notevolmente ampliato dall’imperatore Adriano nel II secolo d.C. Del fasto antico è rimasta perfettamente conservata fino ai nostri giorni l’imponente mole e la struttura architettonica poiché il monumento romano, donato nel 609 a Bonifacio IV, venne consacrato e trasformato nella chiesa dedicata a Santa Maria ad Martyres. Ed è proprio qui che, nei secoli successivi, furono sepolti importanti personaggi illustri, tra cui Raffaello Sanzio e i primi re d’Italia: Vittorio Emanuele II e il figlio Umberto I con la consorte, la regina Margherita. Una visita guidata al Pantheon, piena di aneddoti e curiosità, assolutamente da non perdere: ti aspettiamo!





Quando: Domenica 28 Gennaio 2024 ore 15.30



Appuntamento inPiazza della Rotonda, davanti all’Hotel Albergo del Senato



Costi: € 12 a persona + eventuale biglietto di ingresso. Per tutte le informazioni consultare il nostro sito. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it