Descrizione evento:

Una visita guidata ad apertura straordinaria per andare alla scoperta della storia di una delle antiche porte della città di Roma. Porta Asinaria è infatti uno degli ingressi monumentali che un tempo si aprivano lungo le mura cittadine, costruite nel III secolo d.C. dall’imperatore Aureliano per proteggere l’Urbe dagli attacchi esterni. Insieme ad un nostro archeologo, scopriremo come funzionava il sistema difensivo di Roma, la sua evoluzione durante il corso dei secoli e soprattutto comprenderemo pienamente il motivo per il quale, in passato, questa porta ebbe così tanta importanza! E particolarmente emozionante sarà poter entrare all’interno di una delle porte monumentali dell’antica città di Roma e salire fino in cima: impossibile mancare. Ti aspettiamo!



Quando: Sabato 03 Febbraio 2024 ore 11.15



Appuntamento inPiazza di Porta San Giovanni, all’ingresso dell’area archeologica (direzione piazzale Appio)



Costi: €12 a persona + biglietto di ingresso (€4; €3; gratuito possessori MIC Card). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it