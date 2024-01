Descrizione evento:

Addossata alle antiche Mura Serviane e accanto all’Arco di Gallieno, impossibile è non scorgere la piccola ma antica chiesa dedicata a San Vito, martire cristiano molto venerato nel Medioevo, perché gli si attribuivano facoltà terapeutiche. Edificata sull’area un tempo occupata dal Macellum Liviae, un grande mercato alimentare dedicato da Ottaviano Augusto alla moglie Livia, la chiesa è menzionata per la prima volta, col titolo di diaconia, nella biografia di papa Leone III tra l’VIII ed il IX secolo. Completamente ricostruita nel 1477 da papa Sisto IV della Rovere, custodisce al suo interno un grande gioiello artistico: l’edicola con un affresco rappresentante la Madonna col Bambino e Santi attribuito a Melozzo da Forlì, pictor papalis di Sisto IV, e ad Antoniazzo Romano. Una visita guidata tra chiesa e sotterranei assolutamente da non perdere per andare insieme alla scoperta di un pezzo importantissimo della storia dell’Esquilino: ti aspettiamo!



Quando: Sabato 03 Febbraio 2024 ore 15.45



Appuntamento inVia Carlo Alberto n. 47, all’ingresso della Chiesa



Costi: €12 a persona + €7 biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it