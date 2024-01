Descrizione evento:

Domenica 28 gennaio 2024, alle 15,30, presso il Teatro di Documenti, Via N. Zabaglia, 42 (zona Testaccio) va in scena lo spettacolo per bambini “Che favola!” uno spettacolo di Anna Ceravolo e Renato Ferrero.



Stupirsi è un’azione involontaria, ed è tanto più piacevole quanto più la sorpresa è spassosa.



Musica, poesia, ombre, figure che si movimentano, una drammaturgia accurata, attori pieni di entusiasmo e la partecipazione attiva dei bambini sono gli ingredienti di questa favola che prende vita come per incanto.



Ed ecco che, come figurine ritagliate da un album di ricordi, i personaggi si animano e accompagnano i piccoli spettatori nella meraviglia di una storia in cui, magari, è possibile riconoscersi, immedesimarsi, imparare ad affrontare le proprie paure e accettare i propri limiti. Per non smettere di stupirsi.



Con il coinvolgimento dei piccoli spettatori…. e al termine dello spettacolo: merenda!



Durata: 50 minuti

Età: 2-11 anni

Costo: 8 euro (+ 3 euro di tessera solo per gli adulti)



Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it

tel. 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma