Descrizione evento:

Sei pronto per una serata di mistero, intrighi e divertimento? Non perderti l'evento in persona Aperitivo con Delitto "L'erba cattiva"! Senti l'adrenalina mentre cerchi di risolvere un delitto avvincente, immerso in un'atmosfera unica.







Unisciti a noi per un aperitivo delizioso mentre indaghi su un caso intricato. Mettiti alla prova e metti insieme i pezzi del puzzle per scoprire il colpevole. Sarai circondato da personaggi misteriosi, ognuno con un segreto da nascondere.







Preparati a mettere in azione le tue abilità investigative mentre interroghi i sospettati, raccogli indizi e cerca di svelare la verità. Sarà un'esperienza coinvolgente che ti terrà sulle spine fino all'ultimo istante.







Non perdere l'opportunità di partecipare a Aperitivo con Delitto "L'erba cattiva"! Prenota il tuo posto ora e preparati per una serata indimenticabile piena di suspense e intrighi. Ti aspettiamo!







Sabato 27 gennaio alle 19.45 e Domenica 28 gennaio alle 17.30 nel Teatro in casa - Interno 18



(zona Casinilina - Torpignattara).







Per info e prenotazioni 3383609134 petracheng@yahoo.it