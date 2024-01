Descrizione evento:

Visita guidata - Il Cimitero Acattolico e Testaccio: sentimento e storia Apertura speciale massimo 14 partecipanti Anticamente la collocazione di Testaccio ai margini della città, lo rese una zona di svago e di scampagnate fuori porta per il popolo romano, che qui amava organizzare anche i giochi del carnevale; questa particolarità lo renderà anche idoneo alla sepoltura di persone che non erano ben accette in terra consacrata. Nasce così il Cimitero Acattolico, uno dei luoghi di sepoltura tutt’ora in uso e tra i più antichi in Europa. Piccolo e suggestivo, fra i più interessanti e famosi al mondo, denso di storia e di opere d’arte, ispira un senso di pace e serenità. In questo giardino ben curato e dagli alti pini fa da sfondo la scenografica Piramide Cestia, unico monumento superstite di una serie presente a Roma nel I sec. a.C. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3288 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Sabato 27 Gennaio 2024, ore 15:00 Durata: 1 ora e mezza circa Accoglienza: 14.45 Via Caio Cestio, 6 (davanti all’ingresso del cimitero) Tariffa: € 15,00 incluso auricolari + 5 euro offerta cimitero Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 25 Gennaio 2024 con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632013 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.