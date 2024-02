Descrizione evento:

Una visita guidata per andare alla scoperta dei meravigliosi capolavori artistici di Galleria Spada! Non lontano da Campo de’ Fiori e dalla sofisticata Piazza Farnese, impossibile è non riconoscere la curiosa facciata “parlante” di Palazzo Spada, uno degli edifici più eleganti del Rinascimento romano, divenuto ancor più celebre nel Seicento per la stupefacente galleria prospettica di Francesco Borromini. Ma le sorprese non finiscono qui. Perché ricchissima è la collezione d’arte e tra i capolavori esposti in Galleria vi sono, tra gli altri, i dipinti di Tiziano, del Guercino, del Domenichino, di Guido Reni ed Artemisia Gentileschi. Insomma, impossibile mancare: ti aspettiamo!



Quando: Giovedì 08 Febbraio 2024 ore 10:15



Appuntamento inPiazza Capo di Ferro n. 13, all’ingresso di Palazzo Spada



Costi: €12 a persona + biglietto di ingresso (€7/€3/€1). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it