A spasso con ABC: un percorso tra mito, storia e narrazione sulle tracce di Giulio Cesare





Questa mattina gli studenti delle Scuole Superiori di Roma e del Lazio hanno visitato i luoghi simbolo della Roma Antica con guide d'eccezione. L'attività fa parte del modulo A spasso con ABC, inserito nell'ambito dei Progetti Scuola ABC, promossi da Regione Lazio con Roma Capitale, tramite Zètema Progetto Cultura, nell’ambito del PR FSE+ 2021-27



La giornata è iniziata al Teatro Argentina con i saluti istituzionali del padrone di casa Francesco Siciliano, Presidente della Fondazione Teatro di Roma e Giovanna Pugliese, Coordinatrice dei Progetti Scuola ABC.



Cristoforo Gorno, divulgatore e autore del libro "Io sono Cesare", insieme allo scrittore Marco Lodoli, e al divulgatore social Gian Marco D'Eusebi hanno introdotto la figura di Giulio Cesare, tracciando i momenti chiave della vita di una delle figure fondamentali di tutto il mondo classico. I loro racconti hanno riportato alla luce atmosfere, paesaggi, emozioni e momenti d'azione, di un'esistenza in cui avventure, guerra e abilità politica si trasformano nel racconto vivido di un'intera epoca e di una città che diventa impero.



La visita è iniziata dall'Area Sacra di Largo Argentina dove Giulio Cesare fu assassinato da un gruppo di congiurati ed è proseguita nell'area archeologica dei Fori Imperiali, centro nevralgico della Roma Imperiale, dove si decidevano i destini del mondo. In questo luogo si pianificava e si tramava, qui la Storia veniva pensata e realizzata. Oggi sono rovine, ma ancora ricche di fascino, cariche di un passato che ha ancora mille storie da narrare.



La giornata si è conclusa con la lettura dell'orazione funebre di Antonio, tratta dal Giulio Cesare di Shakespeare, interpretata con grande maestria dall'attore Massimo Wertmüller.







































A SPASSO CON ABC, inserito nei Progetti Scuola ABC, si prefigge di scoprire e far conoscere la magia di luoghi speciali: la grandezza di Roma e del suo antico passato, Tivoli e le sue splendide ville, il giardino incantato di Ninfa, Castel Gandolfo e lo sfarzo dei Papi con Genzano e Nemi, Bolsena e lo scrigno dell’Isola Bisentina, la luce bianca di Lisbona e la spettacolare Sintra.



Una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da figure guida - scrittori, storici, attori, registi, direttori della fotografia - narratori di suggestioni e poetiche per uno sguardo diverso, impressionistico e concettuale, per leggere il passato e la realtà in modo più acuto, profondo, intelligente.



I luoghi scelti diventano il filo conduttore che consente agli studenti di visitare e partecipare a diverse attività, in un nuovo e inconsueto racconto di un’esperienza sul territorio, per riscoprire contesti conosciuti e coglierne lo spirito profondo e nascosto.



L'iniziativa, promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027 curata dai Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura.



Il progetto si colloca in un più ampio disegno, denominato Atelier Arte Bellezza Cultura - Progetto Integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi, in cui sono previsti degli Atelier, luoghi concettuali e fisici.



A CHI E' RIVOLTO



Il progetto si rivolge agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli Istituti professionali e degli Enti IeFP, preferibilmente degli ultimi tre anni.



Per ciascun Istituto scolastico è prevista la partecipazione di una delegazione di studenti accompagnati da un docente, che saranno chiamati successivamente a restituire e condividere l’esperienza con la propria classe d’appartenenza.



Alla classe verrà richiesto di partecipare, attraverso le forme più innovative ed efficaci di narrazione, ad un nuovo e inconsueto modo di raccontare i luoghi al fine di stimolare gli studenti a diventare dei veri e propri “narratori del territorio”.