S. MARIA IN TRASPONTINA E L’ORATORIO.

La chiesa, già situata sotto Castel S. Angelo, venne demolita per volontà di Pio IV. Ricostruita per opera di Sallustio Peruzzi, del Mascherino e del Peparelli, conserva opere pittoriche di maestri del Cinquecento e del Seicento. Pregevole e poco noto l’annesso l’oratorio settecentesco.



App. Borgo S. Angelo 15



