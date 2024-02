Descrizione evento:

S. STEFANO DEGLI ABISSINI IN VATICANO.



Un’occasione unica di accedere, all’interno della Città del Vaticano, per ammirare la chiesa del IX secolo restaurata nel Settecento e ripristinata nel Novecento dall’arch. Giovannoni nelle forme medievali. Si conserva l’originale cripta semianulare e gran parte dell’antico arredo liturgico.



App. via Paolo VI, angolo via di Porta Cavalleggeri.



A cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz



Contributo € 9,00



Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz