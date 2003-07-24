Descrizione evento:

57ª Festa Patronale di Sant’Isidoro – Sabaudia, 2-7 settembre 2025



Il Comitato per i Festeggiamenti di Sant’Isidoro, in collaborazione con l’APS ASD Circolo Country Sant’Isidoro e con il patrocinio del Comune di Sabaudia, organizza la 57ª edizione della Festa Patronale di Sant’Isidoro, in programma dal 2 al 7 settembre 2025 presso la frazione di Sant’Isidoro.



Un traguardo importante che testimonia la vitalità di una tradizione profondamente radicata nel territorio e che, dopo oltre mezzo secolo, mantiene immutato lo spirito originario di comunità, solidarietà e partecipazione.



La Festa di Sant’Isidoro si contraddistingue per la dedizione e l’esperienza dello storico comitato organizzatore, erede dei padri fondatori, oggi affiancato da un sempre crescente gruppo di giovani volontari che con entusiasmo contribuisce al rinnovamento e alla continuità della manifestazione. Proprio grazie al loro impegno, quest’anno farà ritorno – dopo sei anni di attesa – la storica competizione dei “Giochi sotto la guazza”, uno degli appuntamenti più amati e identitari della festa.



Programma





Martedì 2 settembre – Ore 20:00: 20° Memorial Alessandro Danese.



Mercoledì 3 settembre – Ore 20:30: Santa Messa in suffragio dei defunti della zona.



Giovedì 4 settembre – Ore 20:30: Torneo di Briscola e apertura stand gastronomici con piatti tipici.



Venerdì 5 settembre – Dalle 20:00: Serata gastronomica con specialità locali; ore 20:30: finale del torneo di briscola e spettacolo per bambini Sant’Isidoroland.



Sabato 6 settembre – Ore 19:00: Stand gastronomico; ore 21:00: 13ª edizione dei Giochi sotto la guazza – Il Circo di Sant’Isidoro.



Domenica 7 settembre – Ore 10:00: Santa Messa; ore 11:00: rinfresco comunitario e giochi per bambini; dalle ore 15:00: giochi popolari e intrattenimenti; ore 16:00: spaccapignatte, stand gastronomici e gara del “Peso del prosciutto”; ore 20:30: serata conclusiva con l’orchestra “Le Stelle della Musica”.









La Festa Patronale di Sant’Isidoro costituisce un momento di aggregazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della comunità. L’iniziativa, portata avanti con immutata passione da oltre cinquant’anni, si arricchisce oggi del contributo delle nuove generazioni, garantendo continuità, innovazione e futuro.





