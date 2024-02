Descrizione evento:

Sabato 17 febbraio alle 16, presso il Teatro in casa – Interno 13 (zona Casilina – Torpignattara), ci sarà lo spettacolo di burattini “La famiglia Addams” messo in scena da Piera Fumarola.







La villa della famiglia più inquietante si trasforma in un hotel, in occasione della luna piena, accogliendo una miriade di ospiti insoliti. Un furto improvviso metterà in difficoltà i padroni di casa, ma i bambini li aiuteranno a risolvere il mistero. Storia interattiva e divertente.





Adatto a bambini dai tre anni su.







E’ inclusa la merenda!! (ingresso 16.00)



Divertimento assicurato.

Durata: 50 minuti

Età: 2-11 anni

Costo: 10 euro con merenda



Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it

tel. 3383609134