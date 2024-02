Descrizione evento:

“PRESENZE OSCURE”

Mostra personale di Ciro Donatelli Acuradi Martina Raffa

Roma08-14marzo2024



Dal 08 marzo al 14 marzo 2024 Medina Art Gallery presenta “Presenze Oscure ”, mostrapersonalediCiroDonatelliacuradiMartinaRaffapressolagalleriadiViaMerulana220





L’evento di opening si terrà il giorno 08 marzo 2024 alle ore 18.00 a Via Merulana 220conla presentazione diMartina Raffa.

Nel cuore della suggestiva Grottaglie, in provincia di Taranto, si cela un talento in fieri, Ciro Donatelli, unartistalacuiespressionecreativasimanifestaattraversol'obiettivodellafotocamera.



La passione per la fotografia di Ciro ha radici profonde, risalenti al 2016, quando un corso speciale hainnescatoilsuoviaggionelmondodell'artevisiva.

Da quel momento, l’artista ha abbracciato un'ampia gamma di stili e tecniche fotografiche, esplorando leinfinitepossibilitàdiquestomediumversatileeaffascinante.Dallevedutepanoramichemozzafiatoallesceneurbane vivaci, Ciro Donatelli ha saputo catturare l'essenza del suo ambiente circostante con uno sguardounicoesensibile.

Tuttavia, è stato il richiamo del lato oscuro, ispirato dal mondo del cinema horror, a dare forma alla suaidentità artistica. Intrigato dalle atmosfere cupe e misteriose proprie del genere, Ciro ha trasformato la suapassioneinunafonteinesauribilediispirazione,dandovitaauncorpusdiopereunicheesuggestive.

Da ricordare è la mostra "Recurring Nightmares", la cui genesi risale a un profondo percorso introspettivoche rivela le radici più profonde della sua arte. Attraverso questa collezione di opere, Ciro si immerge nelleprofonditàdell'animoumano,esplorandolefragilitàeitraumichecidefiniscono.Ogniimmagineèpermeatada un senso di inquietudine e mistero, invitando lo spettatore a esplorare i recessi più oscuri della menteumana.

Attraversolasuaattualemostra,"PresenzeOscure",Cirocontinuailsuoviaggionell'abissodell'immaginario.Questaraccoltadifotografierappresentaunulteriorepassoinavantinelsuopercorsoartistico,invitandoglispettatoriaconfrontarsiconlepropriepaureeoscuritàinteriori.

Tramite un'esperienza visiva avvincente e coinvolgente, l’artista sfida il pubblico a immergersi in un mondodi tensione e suggestione, offrendo uno sguardo unico sulle profondità dell'anima umana. Ogni immagineraccontaunastoria,evocandoemozionieriflessionichesiinsinuanonellamenteenelcuoredellospettatore,lasciandoun'improntaindelebilenellamemoria.

Conlasuastraordinariacapacitàdicatturarel'essenzadell'esperienzaumanaintuttelesuesfaccettature,

Ciro Donatelli si conferma come una voce unica nel panorama dell'arte contemporanea, capace di toccarecordeprofondeesuscitareriflessioniprofondesullanaturadell'esistenzaumana.



ContattiMedinaRomaArtGallery:

Email:info@medinaroma.com–Tel.+390696030764

Website:https://www.medinaroma.com/

Social:facebook.com/medinaroma.arte/instagram.com/medinaroma.arte

Orarioapertura:Dallunedìalvenerdì10.00-13-00e15.00-19.00