Descrizione evento:

Sabato 24 febbraio ore 15:30 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Che confusione, Elsa!” presso il Teatro Marconi (Viale G. Marconi, 698e) della compagnia Road to Wonderland, con la regia di Simone Fabiani.



Cosa succederebbe se il destino di Elsa fosse diverso? Gli Avengers, dopo le numerose battaglie intergalattiche sono a corto di supereroi e decidono di provare ad ingaggiare Elsa, la regina di Arendelle, perché ha i super poteri. Elsa si vedrà messa alla prova con nuove sfide e prospettive.







Costo: 10 euro – per gruppi da 3 persone in su 8 euro















Prenotazione obbligatoria







065943554 – 320 378 2305