Descrizione evento:

Una visita guidata con archeologo assolutamente da non perdere per andare insieme alla scoperta dell’interessante area della Necropoli di Porto, riscoperta nel 1925 lungo la strada che collega Ostia Antica all’aeroporto di Fiumicino. La sua lunga storia è profondamente legata alla città di Porto sorta nel I secolo d.C. per volere dell’imperatore Claudio come nuovo porto per la città di Roma, che doveva sostituire il centro di Ostia Antica. E i suoi abitanti, fin da subito, iniziarono a costruire anche la necropoli appositamente per seppellire i propri defunti. Il complesso attualmente restituisce oltre 200 edifici funerari, a riprova dell’importanza che la città di Porto ricoprì durante tutta la fase imperiale, fino almeno al IV secolo d.C. Ed è passeggiando all’interno di questa vasta necropoli che sarà possibile conoscere la storia di queste persone e scoprire tutte le molte curiosità del mondo funerario degli antichi: impossibile mancare!



Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso.



Quando: Domenica 03 Marzo 2024 alle ore 10.30



Appuntamento inVia Monte Spinoncia n. 52, all’ingresso della Necropoli (Fiumicino)



Costi: € 12 a persona. Biglietto di ingresso gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it