IL CIMITERO ACATTOLICO.

Tra i più suggestivi angoli di Roma, il cimitero, sorto a ridosso delle mura ed in prossimità dell’antica Piramide romana, fu istituito per gli stranieri cui era vietato, per la diversa fede religiosa, la sepoltura nei cimiteri cattolici. Custodisce le spoglie di artisti romantici quali Keats, Shelley ed il figlio di Goethe e la tomba di Antonio Gramsci.



App. via Caio Cestio 6.



Contributo € 9,00. Ingresso € 5,00



