Descrizione evento:

S. MARIA DELL’ORAZIONE E MORTE.



Occasione straordinaria per visitare la chiesa, costruita nel XVI secolo su un antico cimitero dedicato alla sepoltura delle salme abbandonate. L’edificio fu riedificato nella prima metà del 1700 dall’architetto F. Fuga. Il luogo è un vero e proprio monumento al culto della morte con festoni, lesene, teschi e simboli macabri. La cripta è quanto resta dell’antico cimitero dell’Arciconfraternita dove è ancora possibile vedere ossa e scheletri che formano decorazioni artistiche.



App. via Giulia, angolo via dei Farnesi.



A cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz



Contributo € 9,00. Ingresso € 5,00.