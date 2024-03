Descrizione evento:





















A spasso con ABC: un percorso tra giardini, palazzi e misteri nascosti tra i Castelli Romani e Bomarzo







Per due giorni gli studenti delle Scuole Superiori di Roma e del Lazio hanno visitato le bellezze dei palazzi e dei giardini di Castel Gandolfo, Nemi e Genzano, hanno scoperto i misteri del Parco dei Mostri di Bomarzo e l'affascinante Villa Lante di Bagnaia. L'attività fa parte del modulo A spasso con ABC, inserito nell'ambito dei Progetti Scuola ABC, promossi da Regione Lazio con Roma Capitale, tramite Zètema Progetto Cultura, nell’ambito del PR FSE+ 2021-27



Il viaggio è iniziato alla scoperta delle bellezze dei Castelli Romani: Castel Gandolfo, con la visita dal Palazzo Apostolico e ai Giardini Pontifici, per poi proseguire nel borgo di Nemi dove i ragazzi e le ragazze hanno assistito alla lettura di un estratto dal romanzo di James George Frazer "Il ramo d'oro" a cura di Marco Lodoli e infine Palazzo Sforza Cesarini di Genzano. La giornata si è conclusa al Multiplex Cinema Cynthianum con la proiezione del film "La Sala Professori" di Ilker Catar, in gara agli Oscar come Miglior Film Straniero e a seguire i saluti di Giovanna Pugliese, Coordinatrice dei Progetti Scuola ABC, Carlo Zoccolotti, Sindaco di Genzano e Don Maurizio Verlezza, Direttore Istituto Salesiano San Luigi Versiglia di Genzano.



Il giorno successivo le letture di Marco Marzocca delle poesie di Giorgio Gaber, Charles Baudelaire e Walt Whitman, hanno accolto i ragazzi all'interno dello splendido Parco dei Mostri di Bomarzo, per poi proseguire alla scoperta dell'affascinante dimora Villa Lante di Bagnaia.







































A SPASSO CON ABC, inserito nei Progetti Scuola ABC, si prefigge di scoprire e far conoscere la magia di luoghi speciali: la grandezza di Roma e del suo antico passato, Tivoli e le sue splendide ville, il giardino incantato di Ninfa, Castel Gandolfo e lo sfarzo dei Papi con Genzano e Nemi, la luce bianca di Lisbona e la spettacolare Sintra.



Una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da figure guida - scrittori, storici, attori, registi, direttori della fotografia - narratori di suggestioni e poetiche per uno sguardo diverso, impressionistico e concettuale, per leggere il passato e la realtà in modo più acuto, profondo, intelligente.



I luoghi scelti diventano il filo conduttore che consente agli studenti di visitare e partecipare a diverse attività, in un nuovo e inconsueto racconto di un’esperienza sul territorio, per riscoprire contesti conosciuti e coglierne lo spirito profondo e nascosto.



L'iniziativa, promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027 curata dai Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura.



Il progetto si colloca in un più ampio disegno, denominato Atelier Arte Bellezza Cultura - Progetto Integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi, in cui sono previsti degli Atelier, luoghi concettuali e fisici.



A CHI E' RIVOLTO



Il progetto si rivolge agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli Istituti professionali e degli Enti IeFP, preferibilmente degli ultimi tre anni.



Per ciascun Istituto scolastico è prevista la partecipazione di una delegazione di studenti accompagnati da un docente, che saranno chiamati successivamente a restituire e condividere l’esperienza con la propria classe d’appartenenza.



Alla classe verrà richiesto di partecipare, attraverso le forme più innovative ed efficaci di narrazione, ad un nuovo e inconsueto modo di raccontare i luoghi al fine di stimolare gli studenti a diventare dei veri e propri “narratori del territorio”.