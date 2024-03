Descrizione evento:

COMUNICATOSTAMPA

SOLOEXHIBITDIGENNAROMONFREGOLA

a cura di Martina LuffarelliRoma12-18aprile2024

Dal 12 al 18 aprile 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Gennaro Monfregola, a cura di MartinaLuffarelli,pressolagalleriadi ViaAngeloPoliziano4-6.

L’eventodiopeningsiterrà ilgiorno12 aprile2024alle ore18:00 pressola galleriadiVia AngeloPoliziano 4-6con lapresentazionediMartinaLuffarelli.

Nato a Napoli nel 1924 da una famiglia di industriali, Gennaro Monfregola si arruolò giovanissimo nella MarinaMilitare.Ildestinovollecheduranteunaspedizioneinmaresitrovassecoinvolto,suomalgrado,nellebattagliedellaSeconda guerra mondiale. Infatti, il giorno dopo l’armistizio dell’esercito italiano, il 9 settembre 1943, Monfregola fufattoprigionierodaitedeschiduranteunabattagliasullecostediDurazzo,inAlbania,evennedeportatoaKongsbergnella Prussia orientale dove fu schedato con la matricola numero 22902. In seguito, venne deportato nel lager diBuchenwald dovesoffrì il freddo, lafame, le torture ei lavori forzati.Riuscì aduscirevivodal campo diconcentramentodiBuchenwaldnel1945,riportandoperòdeitraumiindelebili.Feritedell’animachesarannoevidentinella pittura caratterizzata da tristezza e solitudine.Nel corso della sua vita fu decorato con il distintivo d’onore peripatrioti“VolontaridellaLibertà”econlaCrocealmeritodiguerranel2009.Dopolaguerra,tornòinizialmentenellasua terra natia, Napoli, ma poi scelse di trasferirsi a Roma dove venne assunto come operario ACEA.Da questomomentoinpoiincominciòadedicarsiconmaggiorecontinuitàallasuagrandepassione,lapittura.

Gran parte delle sue prime opere rappresentano fiori, animali, oggetti di vita quotidiana. Dipinge con grandeattenzione per il vero, il suo stile richiama quel genere pittorico definito dalla critica d’arte “natura morta”, mezzopopolare per esprimere tematiche politiche ed emotive ma anche tematiche religiose, morali e sociali. I suoi quadrisi distinguono per i colori vivaci, dettagli minuziosi e qualità pittoriche accurate, le composizioni sono organizzatesecondo schemi geometrici ben definiti che riflettono l’ordine della natura. Gennaro Monfregola è molto bravo atrasmettere allo spettatore quel sentimento di tristezza e disperazione che lo hanno accompagnato lungo il corsodella sua vita, ma allo stesso tempo vuole esprimere la bellezza della natura e questo è un modo per catturaremomenti unici e immortalarli per sempre. Si cimentò anche nella realizzazione di alcuni nudi che vedevano comeprotagonistalamoglieAnita.

La parte più significativa della sua produzione iniziò nel 1989, anno in cui andò in pensione. Un anno dopo lasciòdefinitivamenteRomaesitrasferìinprovinciadiAvellino. Edaquestomomentoiniziaunaproduzioneartisticavoltaa raccontare le tappe più significative della sua vita che si concluderà nel 2015. Questi dipinti parlano di lui, dellasua prigionia e del dolore che hanno provato quei pochi fortunati che sono riusciti a tornare a ca dopo la guerra. Inparticolare,unodeitemipiùricorrentinellesueultimeopereriguardaDio,l’unicocheglihasempredatolaforzaperandareavanti.Dipinse,oltrealsuovoltoapparsoinsogno,diversefiguresacrecomequelladiPadrePio.GennaroMonfregola era e rimarrà un artista straordinario, capace di appagare lo spettatore con la bellezza delle sue opere,chesirealizzaessenzialmentenell’autenticitàdiunsentimentochesimanifestaintimamente.

Inbreve:



Titolo Mostra: solo exhibit di Gennaro MonfregolaOpening Mostra: venerdì 12 aprile 2024 alle ore18:00DurataMostra:Dal 12 aprile al 18aprile2024

Luogo:MedinaArtGallery/ViaAngeloPoliziano4-6,Roma

ContattiMedinaArt Gallery:



Email:info@medinaroma.com-Tel. +390696030764



Social:facebook.com/medinaroma.arte/Instagram.com/medinaroma.arteWebsite:https://www.medinaroma.com

Orarioapertura:Dallunedìalvenerdì10:00-13:00e15:00-19:00,sabato-domenicasolosuappuntamento.