Le Terrazze al Colosseo, Rooftop all’interno dell’Hotel Capo d’Africa, ti aspetta per il pranzo Pasqua con un menù ideato appositamente per l'occasione dallo Chef. Un mix tra la tradizione e l'innovazione, con vere e proprie leccornie accompagnate da ottimi vini. Nella splendida cornice che si affaccia su uno dei simboli di Roma, il nostro ristorante ti attende per abbandonarsi e rilassarsi alla vista del Colosseo e dei romantici tetti della Città Eterna.



Menu del pranzo di Pasqua:



Antipasti

Pan Brioche, uovo CBT, spuma di provola e polvere di prosciutto

Carpaccio di Manzo con carciofi e zabaione



Primi Piatti

Bottoncini al Taleggio con genovese di agnello e perlage al tartufo

Orzotto al latte di capra e ciauscolo, asparagi e piselli novelli



Secondo Piatto

Millefoglie di Manzo bardato con patate e robiola ai tre latti su radicchio stufato con demi glacé al vino rosso



Dessert

Semifredo ai tre cioccolati



Prezzo: 65 euro (vini esclusi)



Le Terrazze al Colosseo – Rooftop Terrace

Via Capo d’Africa, 54 c/o Hotel Capo d’Africa



Info e Prenotazioni: www.leterrazzealcolosseo.it

Tel.: +39.3715769886

Mail: ristorante@leterrazzealcolosseo.it



Prenotazioni Online: https://leterrazzealcolosseo.plateform.app/esperienze