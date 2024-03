Descrizione evento:

Una visita guidata che ci porterà alla scoperta di un angolo della Roma Sotterranea di straordinaria bellezza e importanza, posto proprio al di sotto della celebre piazza Navona: lo Stadio di Domiziano. La visita di quest’area archeologica ci darà la possibilità di compiere un viaggio indietro nel tempo per andare alla scoperta dei divertimenti nell’antica Roma, della storia dello sport e degli edifici che furono costruiti nell’Urbe durante il corso dei secoli, per allietare imperatori e popolo. Visitando questi sotterranei insieme ad uno nostro archeologo sarà inoltre possibile comprendere l’evoluzione di questo luogo: da stadio romano a piazza barocca più bella di Roma!



Quando: Domenica 31 Marzo 2024 ore 10:15



Appuntamento inPiazza di Tor Sanguigna n. 13, davanti alla fermata dei Taxi



Costi: € 12 a persona + biglietto di ingresso (intero € 5; gratuito per under 8. Tariffa speciale riservata alla nostra Associazione). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it