Domenica 21 aprile, in concomitanza con il Natale di Roma, ci sarà la visita guidata LGBTQIA Friendly OmoGirando i mitrei di Ostia Antica!



Una mattinata ad Ostia Antica per un itinerario molto specifico e particolare!

L’intera visita sarà incentrata sul mitraismo. Andremo a scovare tutti o quasi i mitrei ostiensi, anche quelli dove normalmente non si arriva mai, andando a scoprire gli elementi specifici che di volta in volta fanno suggerito agli archeologi aspetti inediti del mitraismo e delle sue perdute ritualità.



