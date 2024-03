Descrizione evento:

COMUNICATO STAMPA

MOSTRAPERSONALEDIFABIOMASOTTI

RI-COMPOSIZIONI

testocuratorialeacuradellaDott.ssaMartinaRaffa

Roma, 5-18 aprile 2024



Dal 5 al 18 aprile 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Fabio Masotti,

“RI-COMPOSIZIONI”, testo curatoriale a cura della Dott.ssa Martina Raffa, presso la galleria di Via Angelo Poliziano 32-34.

L ’ evento di opening si terr à il giorno 5 aprile 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di Via Angelo Poliziano 32-34 con la presentazione della Dott.ssa Martina Raffa



FabioMasotti,natoaRomanelgiugnodel'57,hainiziatoilsuopercorsoartisticocomedesignerd'internie d'arte, per poi dedicarsi esclusivamente alla sua pratica artistica. Attraverso la sua carriera, Masotti hamanifestatouninteresseprofondoperladimensionespiritualedell'essereumano,preferendoesplorareilmondoinvisibilepiuttostochel'esteticaconvenzionale.Lesueprimeoperepittoricheeranocaratterizzatedaun'espressionemetafisicaesurreale,maneglianni'90sièevolutoversounapitturapiùmaterica,concostruzionigeometrichecheriflettevanoil suo interesseper gli elementifisici emateriali.



Masottihagradualmenteabbracciatolascultura,purcontinuandoacreareoperedestinateallepareti.Lasua ricerca artistica ha spesso preceduto la forma, incoraggiando una partecipazione attiva del pubblicoche interagiva direttamente conle sue opere.Nel corso deglianni, ha sviluppato una particolarefascinazione per il cuore umano come simbolo potente, riconoscibile in tutto il mondo e ricco disignificatisia sacri cheprofani.



Per Masotti, il cuore rappresenta non solo il centro fisico del corpo umano, ma anche l'anima stessa.Attraversolasuaiconografia,l'artistatrasmetteunraccontoprofondocheinvitaglispettatoriaesplorareilpropriomondointeriore.L'usodelcuorecomeformaiconicaglipermettedicomunicareinmodolaico,lasciandoall'interpretazioneindividualela ricchezzadeisuoi significati.



Lamostra"Ri-Composizioni"proponeunviaggioattraversoifiloniartisticicheMasottihaesploratonelcorso degli anni. Il concetto di rinascita, sia terrena che spirituale, è al centro di questa esposizione,ispirata dalla personale esperienza dell'artista con la malattia. Le opere presentate sono un'evoluzionedellesueriflessionisullavita,lamorteelatrasformazione.Attraversolapraticadelle"ri-composizion i",Masotti offre una nuova vita agli elementi che compongono il cuore, simboleggiando così la possibilitàdirinascereerigenerarsi. FabioMasottiutilizzaprincipalmentematerialicomelozincopuroperrivestirele sue opere, conferendo loro non solo resistenza alla corrosione del tempo, ma anche un aspettovisivamente intrigante. La scelta di questo materiale non è casuale, ma riflette l'importanza che l'artistaattribuiscealladurabilitàeallapreservazione dellesueoperenel tempo.



Attraverso la sua ricerca artistica, Masotti invita il pubblico a esplorare il significato profondo euniversale del cuore umano, simbolo di vita, amore e rinascita. "Ri-Composizioni" è un'opportunità perrifletteresullanostranaturaesullepossibilitàditrasformazioneerigenerazionecherisiedonoinognunodi noi.



In breve:

Titolo Mostra: RI-COMPOSIZIONI

Opening Mostra: venerdì 5 aprile, ore 18:00

Durata Mostra: dal 5 al 18 aprile 2024

Luogo: Medina Art Gallery | Via Angelo Poliziano 32-34, Roma

Contatti Medina Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com -Tel. +39 06 960 30 764

Social:facebook.com / medinaroma.arte / Instagram.com / medinaroma.arte

Website: https://www.medinaroma.com

Orario apertura:10:00-13:00 e 15:00-19:00