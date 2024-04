Descrizione evento:

COMUNICATO STAMPA

SOLO EXHIBIT DI NATHAN HESSLER

Roma, 03-09 maggio

Dal 03 al 09 maggio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Nathan Hessler, presso la galleria di Via Merulana 220.

L’evento di opening si terrà il giorno 03 maggio 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di Via Merulana 220.



Il concetto alla base di questa mostra è: il processo prima del risultato previsto. Questa tecnica di collage è stata sviluppata come mezzo per superare l'impulso abituale di pianificare o controllare il risultato di un'immagine rimuovendo qualsiasi pittura o disegno diretto. La maggior parte degli artisti inizia imparando i metodi figurativi e illustrativi tradizionali e, sebbene queste abilità fondamentali siano importanti, possono anche essere un po' limitanti. Nelle opere di Nathan vi è una completa destrutturazione dell’immagine, con una geometrizzazione dell’espressione artistica, da una fase iniziale di disgregazione dell’immagine divisionista, per cui il colore è fattore principale, arriverà poi a sviluppare una geometrizzazione dell’immagine in termini lirici e poetici. L’artista mette in evidenza tutte le esperienze che l’uomo vive e che procurano piacere spirituale: la musica, la religione, l’arte e tutte quelle componenti che portano ad una dimensione superiore, e le possibilità di utilizzare il collage per affrontare una varietà di problemi sono infinite. Molto spesso, l'artista lascerà indizi all'interno degli elementi di un'opera per alludere a qualsiasi cosa, dalle preoccupazioni sociali e politiche a quelle personali e globali. Il messaggio potrebbe non essere palese, ma spesso può essere trovato all'interno del contesto.

In breve:

Titolo Mostra: Solo exhibit di Nathan Hessler

Opening Mostra: venerdì 03 maggio 2024 alle ore18:00

Durata Mostra: dal 03 maggio al 09 maggio 2024

Luogo: Medina Art Gallery / Via Merulana220 Roma

Contatti Medina Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com -Tel. +39 06 960 30 764

Social: facebook.com / medinaroma.arte / Instagram.com / medinaroma.arte

Website: https://www.medinaroma.com

Orario apertura: Dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00