Descrizione evento:

Una visita guidata nella Domenica ad ingresso gratuito nei Musei per andare insieme alla scoperta della straordinaria città di Ostia Antica! Con il nostro archeologo, l’Antica Roma tornerà a risplendere, riscoprendo il fasto e l’importanza di questa città, che fu il primo e vero porto dell’Urbe. Percorrendo il decumano, principale arteria cittadina, si scopriranno uno dopo l’altro tutti i più importanti edifici qui costruiti durante il corso dei secoli: terme, teatro, magazzini, piazze e templi. Ma sono forse i complessi residenziali e i grandi quartieri commerciali a regalare le sorprese più grandi con le loro tabernae, i mulini e le latrine! Impossibile quindi mancare: vieni a scoprire tutte le meraviglie di Ostia Antica insieme a noi. Che aspetti a prenotare?



Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso.

Quando: Domenica 05 Maggio 2024 ore 10:00 Appuntamento in Viale dei Romagnoli n. 717, nel piazzale davanti alla biglietteria di Ostia Antica Costi: €12 a persona + biglietto gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 3465920077 | info@lasinodoro.it