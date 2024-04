Descrizione evento:

Sabato 4 maggio :ore 19,30 aperitivo Ore 20,00 inizio spettacolo.



Domenica 5 maggio : ore 17,30 aperitivo Ore 18,00: inizio spettacolo.



Nel Teatro in casa - Interno 13 (zona Casilina - Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto dal titolo "Una stella in cucina"



di e con Piera Fumarola e con Aldo Giordiani.



Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato "Il Grottino" c'è un disguido:lo chef non è reperibile dal mattino e gli ospiti sono in trepidante attesa. Arriverà uno strano personaggio che si qualifichera' come commissario e comunicherà ai presenti la fine tragica del protagonista della serata. Nessun piatto gourmet da assaggiare... Si procederà all'indagine con toni surreali e personaggi singolari. Il pubblico dovrà aiutare l'ispettore a smascherare il colpevole e assicurarlo alla giustizia..tra una risata e l'altra.



Lo spettacolo è interattivo e coinvolgente, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su.







P. S. Presenza felina in casa.







Numero massimo di partecipanti 30



Info 3383609134

Spettacolo e aperitivo 15 euro