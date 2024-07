Descrizione evento:

Roma On Fire è il grande spettacolo dell’Antica Roma. Uno show serale di 1 ora che si svolge nel maestoso set cinematografico di Ben Hur, ricostruzione fedele del Circo Massimo, sede di grandi Fiction e Film Internazionali.







Immagina di essere un membro del popolo dell’Antica Roma e vivi la Storia in prima persona tra sfide e combattimenti. La gloria dell'Impero Romano, le gesta di Gladiatori e Legionari risuoneranno in uno spettacolo dal vivo ricco di azione, passione ed effetti speciali. Dalla sfilata delle legioni di fronte all'Imperatore, alla corsa delle bighe, alla battaglia tra valorosi gladiatori nell'arena … preparatevi a vivere l'ora più emozionante della storia.







Decine di comparse tra ballerini, gladiatori e centurioni per uno spettacolo unico in Italia.







Effetti speciali e musiche intramontabili per raccontare l’antica Roma come non l’hai mai vista.