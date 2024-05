Descrizione evento:

Visita guidata Il Cammino di Ronda delle Mura Aureliane Una passeggiata nella storia Una passeggiata all’interno del cammino di ronda delle Mura Aureliane ci permetterà di seguire la lunga storia di questo monumento e di scoprirne segreti e trasformazioni. Salendo sulla terrazza della torre di avvistamento di Porta San Sebastiano avremo l’opportunità di ammirare il meraviglioso panorama che si apre sulla Via Appia. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3097 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Domenica 19 Maggio 2024, h 10:30 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Via di Porta Latina 17, 15 minuti prima dell’inizio della visita Tariffa: €15,00 incluso radio Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso.