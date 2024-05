Descrizione evento:

Il 5 giugno alle ore 10:30, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, presso il nuovo spazio espositivo di Roma Capitale La Vaccheria (Via Giovanni l’Eltore, 35) torna a Roma per il secondo anno il progetto AND - Arte Natura e Didattica, ideato dall'artista Ria Lussi. L’iniziativa di divulgazione scientifica alla scoperta del territorio unisce arte e natura, creatività e rispetto per l’ambiente e la biodiversità, in una dimensione didattica innovativa.

Nuove visioni di un futuro più sostenibile, in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, germogliano nelle nuove generazioni attraverso un approccio nuovo e creativo dove il linguaggio dell’arte e l’attenzione all’ambiente mettono salde radici nelle menti dei giovani studenti.

Arte e Natura i temi principali dell’iniziativa, con un percorso didattico diviso in tre fasi che ha coinvolto oltre 140 studenti romani del Municipio IX: un workshop sull'arte di disegnare gli alberi, condotto dal team ABCeD, lezioni di botanica en plein air nella Moving Forest, un bosco transitorio di 400 alberi, e nell’Italian Zen Garden, un giardino olfattivo con oltre 10 specie di piante aromatiche, a cura dei botanici dell’Università La Sapienza.

L’evento conclusivo della seconda edizione di AND prevede l’inaugurazione della mostra dal titolo"E tu, che albero vorresti essere?”, che proseguirà fino al9 giugno: si articola in una video installazione che racconta l’esperienza fatta, l’esposizione dei lavori degli studenti e delle opere arboree dell’artista ideatrice del progetto Ria Lussi.

La prima edizione, lanciata con successo nel 2023, con la partecipazione attiva di enti e istituzioni locali, tra cui il IX Municipio, il Comune di Roma e l’Orto Botanico, ha avuto un impatto estremamente positivo sulla comunità e sul territorio, contribuendo al perseguimento dell’Obiettivo 11 dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile “città e comunità sostenibili”. La seconda edizione 2024 di AND si amplia rispetto alla precedente chiamando a raccolta il 40% in più di classi e studenti del Municipio IX di Roma e si arricchisce di laboratori interattivi anche integrati nel programma scolastico, coinvolgendo docenti e classi interdisciplinari

“Siamo contenti di avere confermato AND per la seconda edizione continuando in questo percorso di consolidamento della coscienza artistica ed ecologica nei ragazzi, indispensabile per il loro e nostro futuro. Crediamo il futuro sostenibile si costruisca attraverso spazi rigenerati e a basso impatto ambientale come EuroHive in connessione e dialogo con il territorio e le persone che ne fanno parte, a partire dai più giovani” dichiara Andrea Portella, Amministratore Delegato di Silver Fir Capital.

“Quando noi investitori ci troviamo a lavorare alla scala urbana siamo chiamati a una responsabilità in più, quella di ripensare il ruolo della città riportandola alla dimensione umana. AND è un progetto di innovazione e sostenibilità sociale con attenzione alle persone che vivono questo quartiere, all’interno di un progetto in evoluzione. È nato per unire e far dialogare le generazioni su un obiettivo comune, il futuro sostenibile, per unire eUrban e l’ìntorno urbano, il pubblico e il privato nella costruzione del senso di appartenenza a un luogo” dichiara Matteo Cidonio, Managing Partner di GWM Group.

“Questo progetto di rigenerazione urbana e umana che abbiamo chiamato eUrban, tramite Arte, Natura e Didattica, rappresenta un veicolo per promuovere una visione audace e inclusiva del futuro. Credo fermamente nella funzione civile dell’Arte come chiave di volta per realizzare un mondo migliore per tutti” dichiara Ria Lussi, ideatrice del progetto.

Con il patrocinio ufficiale del IX Municipio del Comune di Roma e la curatela scientifica dell’Orto Botanico di Roma - promosso dal Fondo U-Turn gestito da Silver Fir Capital SGR e sottoscritto da investitori di GWM Group, in collaborazione con l'artista Ria Lussi - il progetto AND si inserisce all’interno delle azioni di promozione dei temi ESG (Environmental, Social, Governance) per la rigenerazione urbana degli spazi del vivere e del lavoro di EuroHive, il workplace certificato WELL che interpreta le esigenze del lavoro ibrido

Silver Fir Capitalè una boutique di gestione investimenti indipendente con sede a Milano e interamente focalizzata sul settore immobiliare italiano. Si distingue per un approccio che combina una forte cultura imprenditoriale, una rigorosa disciplina nell’analisi finanziaria e del rischio, e la gestione diretta ed in house di tutte le fasi di ogni investimento, al fine di creare il massimo valore sostenibile per gli investitori. www.silverfircapital.com

GWM Groupè un asset manager e gestore di fondi d'investimento alternativi. Fondato nel 2000, oggi si concentra principalmente su investimenti alternativi, gestione di fondi special situations per investitori istituzionali. Ha sedi a Londra, Milano, Roma, Lussemburgo e Malta con un team di oltre 30 professionisti con esperienza media di oltre 20 anni nel settore immobiliare e con una solida esperienza nel mercato italiano. L’approccio è basato sull’allineamento degli interessi con azionisti e investitori condividendo come obiettivo comune la generazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo. www.gwmholding.com.

EuroHive è un edificio di nuova costruzione certificato WELL e a basso impatto ambientale. Già sede di importanti multinazionali, con circa ulteriori 10.000 mq di uffici disponibili, risponde alle nuove esigenze del lavoro ibrido, grazie a spazi flessibili e modulari e alle amenities (due aree di accoglienza di cui una con una lounge progettata per eventi, un auditorium da 70 posti, tre sale riunioni attrezzate, un’area con postazioni di lavoro condivise, tre spazi dehors per il lavoro in esterno o momenti informali di condivisione). Completano la value proposition i servizi alle persone come il bistrot, gestito da un’azienda leader nella ristorazione aziendale, il servizio navetta da/per la metropolitana Eur Fermi e la EuroHive app per l’accesso e la gestione dei servizi. www.eurohive.it

