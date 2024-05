Descrizione evento:





Bambini Botanici | 25-26 maggio 2024 – Museo Orto Botanico di Roma











Chi popola il nostro giardino?



La seconda edizione di Bambini Botanici invita i più piccoli al Museo Orto Botanico di Roma per scoprire l’incredibile varietà di esseri viventi che popola felicemente vasi, alberi, prati, giardini e tutti gli spazi verdi della città. Esplorazioni in natura, laboratori di giardinaggio, scoperta e osservazione del magico mondo degli insetti, laboratori di manualità, creatività, lettura, trucco e travestimento, passeggiate con entomologi e naturalisti, caccia al tesoro e un divertente scambio di libri per bambini a tema natura. i bambini Botanici sono chiamati ancora una volta ad avventurarsi nei misteriosi mondi vitali di diverse creature per sperimentare ancora una volta il benessere emotivo e fisico di una positiva connessione con la natura, vero mantra dei nostri tempi.







Scopri il programma completo su



festivaldelverdeedelpaesaggio.it







Quando: 25 - 26 maggio



Orario 9.00 - 18.30



Dove: Museo Orto Botanico di Roma Largo Cristina di Svezia, 23 A - 24/24, 00165 Roma RM