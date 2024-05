Descrizione evento:

Bernocchi Summer Festival: Cultura, Musica e Solidarietà a Roma Sud







📅 Date: 28 maggio - 2 giugno



📍 Location: Campo Sportivo di Casal Bernocchi, Roma Sud







Il Bernocchi Summer Festival è l’evento che trasformerà Casal Bernocchi nel cuore pulsante della cultura e dell’intrattenimento di Roma Sud. Sei giorni di musica, spettacoli, street food, birra e mercatini degli artigiani locali, tutto all’insegna della solidarietà e della comunità.







Programma degli Spettacoli:







Martedì 28 maggio:







• “La poesia non si spiega” con Er Pinto, Valentina Del Re (violino), Emanuele Bruno (tastiera) e José Ramon Caraballo Armas (tromba)



• I Tremendi Live Band



• XXL Live Set (elettronica)







Mercoledì 29 maggio:







• MercoleSpritz organizzato dal collettivo “El Chiringuito Libre” di Roma



• DJ set: DJ Mastermole, Madw3y, Jonathan Pizarro



• Vocalist: THT Smail



• Ingresso gratuito dalle 18:00, concerti dalle 20:00







Giovedì 30 maggio:







• Liberi Liberi (tribute band di Vasco Rossi)



• The Pungitors (live band)



• Alessio Castomarino Live Band



• DJ Mastermole e host THT Smail







Venerdì 31 maggio:







• Lyon D & The Right Stuff Live Band



• Inna Cantina Sound Live Track Show



• DJ The Rebel



• DJ Ice Dread







Sabato 1 giugno:







• Ice One (produttore storico dei Colle der Fomento)



• Korekane



• Plenilunio Live Full Band con ospiti Ruff Note, Panz, Er Drago, Primafila



• Back to the Roots







Domenica 2 giugno:







• Tormento dei Sottotono



• THT Smail, Wolflow, Er Drago, La Mif., Violla, Panic MC (live)



• DJ Amaro



• DJ Drugo







Mercatini degli Artigiani:



Ogni giorno, esplora i mercatini degli artigiani locali, dove troverai oggetti unici fatti a mano, dall’artigianato alla moda, perfetti per chi cerca qualcosa di speciale e autentico.







Street Food e Birra:



Una vasta selezione di street food e birra per deliziare ogni palato, curata da chef rinomati del territorio.







Ingresso Gratuito:



Partecipare al festival è gratuito, e il ricavato delle vendite sarà devoluto alla ONLUS di Casal Bernocchi, che da sempre sostiene i giovani del quartiere con servizi e attività.







Non perdere l’occasione di vivere una settimana di festa, cultura e solidarietà al Bernocchi Summer Festival. Ti aspettiamo!