Descrizione evento:











Torna il Vintage Market a Roma con la sua ULTIMA DATA, l’8-9 giugno 2024 dalle 10.00 alle 21.00.



200 espositori da tutta Italia di artigianato, vintage, handmade, abbigliamento, giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori e molto altro!









In più troverai attività speciali come:



- Edugioca Ludobus e i suoi giochi in legno



- SprECO Festival con musica live a cura di IndiePanchine (domenica 9 giugno, 12:00 - 20:00)



- Trasforma il tuo look con Juice Studio Lab



- Laboratori creativi per bambini a tema marino



Dove: Ex Deposito Atac, Via Alessandro Severo 48, San Paolo District



Ingresso a offerta libera













Parcheggio gratuito: Via dell'Accademia Peloritana







Come arrivare: Metro B (San Paolo); Stazione Roma Ostiense; Uscita 25 e 26 G.R.A.













Per saperne di più: https://vintagemarketroma.it/vintage-market-closing-8-e-9-giugno-2024/