Domenica 16 giugno a Roma, in occasione del PignetoPride, vi proponiamo la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando il Pigneto prima del Pigneto!



Quasi tutti i romani conoscono il Pigneto, storico quartiere della prima periferia che da popolare in pochi anni si sta trasformando in un quartiere multietnico e in corso di gentrificazione. Ma in questa passeggiata parleremo di una storia diversa: di ciò che c’era al Pigneto prima della costruzione del quartiere. La visita comprenderà anche il famoso ipogeo di Necci.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/



Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/