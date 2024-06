Descrizione evento:

Il Muef ArtGallery ha pensato a una mostra dal tema “Le quattro stagioni” per lasciar esprimere il talento di quattro fotografi. Ognuno a proprio modo ha interpretato il tema e affrontato secondo il proprio punto di vista. Così si stratifica tutta una serie di possibili sensi e attributi di lettura, che considera ovviamente il ciclo astronomico solo come pretesto alla base di un farsi dell’immagine a tutt’altro scopo e raffigurazione.

I quattro artisti che qui rappresentano, e si rappresentano, in effetti hanno colto l’ambiguità accattivante su cui “giocare” il proprio repertorio immaginativo, quel rimpiattino di luci, colori, chiaroscuri in cui le stagioni dell’anno fanno il doppio con le stagioni della vita, con quelle dei momenti vissuti, delle ispirazioni avvertite, dei periodici e attesi ritorni su quella stessa emozione visiva che ogni volta in un attimo allinea idea, occhio e obiettivo su un punto di fuoco e di senso.