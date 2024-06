Descrizione evento:

Costruita nel Settecento per il Cardinale Silvio Valenti Gonzaga, passò poi in proprietà a Paolina Borghese, sorella di Napoleone, che la fece completamente ridecorare. Ricca di memorie storiche, conserva ancora molti ambienti di gusto neoclassico e parte dello splendido giardino. É oggi sede dell’ambasciata di Francia presso la Santa Sede.



App. via Piave 23.



A cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz



Ingresso + contributo € 25,00.



Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz