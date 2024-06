Descrizione evento:

CalifArte giunge alla sua sesta edizione la mostra CalifArte, come ogni anno alla Galleria Ess&errE del Porto Turistico di Roma. L’esposizione coinvolge gli artisti del gruppo Laboratorio Acca, la trasmissione prodotta da Blu Star International e condotta da Giorgio Barassi e Roberto Sparaci tutte le domeniche dalle 21 a mezzanotte sui canali di Arte Investimenti TV, ai quali è affidato il compito di interpretare, ciascuno con il proprio stile e la propria capacità espressiva, i testi noti e meno noti scritti da Franco Califano.



Si tratta dunque di dare corpo e forma di pittura e scultura a canzoni come “Minuetto”, “Tac”, “La musica è finita”, “E la chiamano estate” ed a tutto quel mondo di testi, compresi monologhi ed aforismi, dell’indimenticabile Maestro a cui, da poco, Roma ha finalmente dedicato una piazza. Califano, paroliere ed interprete, ha in questi ultimi anni riscosso post mortem il successo che fu già molto consistente in vita, col suo stile deciso e crudo e con canzoni che hanno alla radice una sensibilità ed una malinconia realista fatta di precisone espressiva inequivocabile. Ne nascono opere che sollecitano profondamente la creatività degli artisti coinvolti e che hanno già, nelle passate edizioni, ottenuto apprezzamenti dai visitatori delle scorse edizioni e da chi ha seguito le trasmissioni dedicate all’evento.



Alla inaugurazione di sabato 8 giugno 2024 alle ore 18.00 sarà presente il Presidente della Fondazione Califano Antonello Mazzeo. Appassionati di pittura e scultura e fans del Califfo saranno come ogni anno presenti per confermare il ruolo di CalifArte, rassegna unica nel genere.



All’evento partecipa Antonio Santoriello, autore del libro “Franco Califano. Gli applausi non finiscono mai”, successo editoriale davvero notevole.



In mostra le opere di Aku, D. Asmone, M. Bizzoni, Bollani, M. Cervellati, CoLui, S. Durante, A. Gallingani, F. Grassi, A. Koverech, M. Laurenti, P. Masia, E. Modelli, A. Schiavon, A.M. Tani, P. Toffoletti, G. Trentacoste.



I partner dell’evento sono: Renewable Consulting, Agostinelli Store e Casale del Giglio che presenterà sei prestigiose etichette (bianchi, rosato e rossi) con la Sommelier Alessia Perin.







Fino al 15 giugno 2024 Galleria Ess&rrE, Porto Turistico di Roma - Lungomare Duca degli Abruzzi 84, 00121







Orari di apertura



Lun – Ven: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00



Sab: 16.00 – 20.00



Dom: su appuntamento