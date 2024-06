Descrizione evento:

Sopra e sotto il mare. Impariamo a rispettarlo con La Sirenetta. Ingresso gratuito per i bambini al Fantastico Mondo di Lunghezza per una giornata educativa e divertente.







30 giugno 2024







Il mare, sopra è sotto, è uno scrigno di meraviglie. Lo sa bene La Sirenetta Ariel, protagonista della fiaba di Hans Christian Andersen e di tanti film di successo, domenica 30 giugno 2024 invita tutti i bambini ad entrare gratuitamente al Castello di Lunghezza per salutarli prima delle vacanze estive e ricordare a tutti l’importanza di rispettare l’ambiente che ci circonda. Il Fantastico Mondo del Fantastico chiude il suo magico portale per riaprirlo a settembre con tante novità e per l’ultima giornata il direttore artistico e fondatore, Riccardo Bernardini, ha pensato di rendere omaggio ai personaggi fantastici che abitano “in fondo al mar” creando un live show appositamente per la bella Ariel che sarà in compagnia di tutte le principesse delle favole più amate, da Cenerentola ad Anna di Frozen. Non mancheranno i supereroi impegnati nelle loro super e divertenti battaglie nelle quali il bene trionfa sempre, tra gli applausi dei piccoli e grandi visitatori. L’ingresso gratuito per i bambini sarà un motivo in più per festeggiare la chiusura dell’anno scolastico e premiare i visitatori con una ventata di allegria e sorrisi. www.fantasticomondo.it