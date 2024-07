Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Mercoledì 10 luglio 2024, h 21.00

Rione Borgo: la Città Leonina e Mastro Titta "Er Boja der Papa Re".

Visita guidata nella storia di Roma.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wRZeJ0



Giovedì 11 luglio 2024, h 21.00

Le Torri medievali di Roma

Passeggiata nella storia di Roma per rivivere avventure, fatti, miti e maldicenze di quando le famiglie baronali si contendevano il potere e il territorio cittadino innalzando alte torri, di cui molte sopravvivono ancora oggi inglobate in costruzioni di epoche successive.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4aKOkcN



Venerdì 12 luglio 2024, h 21.00

Giulio Cesare l’eredità della gloria, inseguendo il sogno di “Roma per Sempre”.

Visita guidata nei luoghi legati alla carismatica figura di Giulio Cesare, per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita e della sua scalata al potere, fino alla brutale uccisione avvenuta nel 44 a.C.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3ziEalP



Sabato 13 luglio 2024, h 18.30

Caccia al Tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Costo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wzd2xe



Sabato 13 luglio 2024, h 20.30

Villa d’Este sotto le Stelle - Apertura notturna

Visita guidata serale di Villa d'Este a Tivoli (massimo 20 partecipanti) con apertura notturna.

Consigliamo di portare una TORCIA per migliorare l'illuminazione dei sentieri che conducono alle varie fontane. Abiti e scarpe comode sono altamente consigliate per percorrere i sentieri in discesa e le scale.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13). Più biglietto d'ingresso alla Villa.

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3VXW1Ya



Domenica 14 luglio 2024, h 18.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Costo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4brDqcq



Domenica 14 luglio 2024, h 20.30

Passeggiando con gli Imperatori sotto un cielo stellato

Passeggiata serale nella storia di Roma dal Campidoglio al Colosseo attraversando i Fori Imperiali.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3RManID



Mercoledì 17 luglio, h 21.00

Il Campidoglio sotto le stelle: Riti, Miti e Passione: i Ludi Romani ed il culto degli Dei

Visita guidata serale dedicata alla scoperta delle festività romane, aneddoti e segreti del Colle più piccolo di Roma.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4eBOyFh





BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.