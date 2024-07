Descrizione evento:





“Pet Carpet Film Festival in corsia al Policlinico Umberto I: crescere insieme - bambini e animali - fa bene”. E arriva anche il premio "Noi stiamo con gli animali"











23 al 26 luglio 2024 Sala Accoglienza Ambulatori Clinica Pediatrica



















Bambini e animali: crescere insieme fa bene. E’ soprattutto nei primi anni di vita che questo legame consente di sviluppare un sistema immunitario più efficiente, di migliorare la socialità e il senso di rispetto verso il prossimo. Una convivenza dai molteplici benefici sia in termini di salute che affettivi e relazionali. Ed è proprio per lanciare questo messaggio positivo, anche a fronte dei recenti episodi di violenza tristemente registrati sui social, che il Policlinico Umberto I ha deciso di scendere in campo con una campagna, fortemente voluta dal Direttore Generale Fabrizio d’Alba, mirata a sensibilizzare proprio i piccoli pazienti che rappresentano il nostro futuro e che un giorno potranno fare la differenza nella salvaguardia dell’ambiente e delle sue creature. Parte sotto i migliori auspici la kermesse “Pet Carpet Film Festival in corsia. Noi stiamo con gli animali”, promossa dalla omonima associazione Pet Carpet fondata dalla giornalista Federica Rinaudo, che prevede la proiezione di una serie di corti raccolti negli anni dalla rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale e realizzata fin dalle prime edizioni in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Anas, Fnovi e Anmvi, che proporrà storie emozionanti, divertenti, ma anche testimonianze del cuore e comportamenti esemplari dei cani eroi impegnati ogni giorno nelle operazioni di prevenzione e soccorso. La rassegna sarà presentata il 23 luglio alle ore 11.30 presso il Salone della Direzione Generale, I piano dell’edificio Centrale del Policlinico Umberto I, alla presenza del Direttore Generale Fabrizio d’Alba che consegnerà tra l’altro dei riconoscimenti nel corso della prima edizione del premio intitolato proprio "Noi stiamo con gli animali" previsti per: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane), Clinica Pediatrica Policlinico Umberto I, Automobile Club Roma, il direttore di Rai Radio Uno Francesco Pionati, gli attori Massimiliano Vado con il suo cane Renato e Carolina Marconi con i cani Tequila e Zora. In rappresentanza dell'Assemblea Capitolina presente il Consigliere e segretario Fabrizio Santori. La kermesse si svolgerà poi dal 24 al 26 luglio all’interno della Clinica Pediatrica dove nella sala d’Attesa degli ambulatori per i più piccoli saranno proiettati i cortometraggi dedicati all’importante e insostituibile rapporto dei bambini con gli animali.