Descrizione evento:

Musica live a cielo aperto e ovunque. Zoomarine si trasforma in un palcoscenico "en plein air" con giovani cantautori e una notte dance con la Guest star Dj Molella







17 agosto 2024











La musica accompagna la nostra esistenza e la migliora, perché produce gli ormoni della felicità e le sue vibrazioni hanno effetti benefici per mente e corpo. Ed è proprio in questa ottica che Zoomarine apre le porte ad una notte dance con l'arrivo, il 17 agosto 2024, della Guest star



Dj Molella, storico protagonista di grandi successi che proporrà uno strepitoso live (dalle ore 20.00) con un dj set memorabile per ballare tutti insieme nella grande piazza Zoorassico.



Ma la settimana più calda di Zoomarine offre ai suoi ospiti l’opportunità di un super divertimento anche durante il giorno ed ecco che nella stessa data il parco alle porte di Roma lancia una singolare iniziativa per trasformarsi in una sorta di palcoscenico “en plein air” con alcuni giovani cantautori che si esibiranno ovunque portando la loro musica in mezzo alla gente. Pronti ad infiammare il pubblico: Nove, cantautore romano il cui stile varia tra indie e rap, Moore, influenzato dalla musica anni ’70 e ’80 propone brani disco-soul moderne che fondono pop e funk, Veka, artista dalle diverse sfumature musicali che passa dal Pop, all’R&B, Michelle Artale e il successo del suo stile latino americano, Circe, pronta a seguire la sua passione realizzando brani pop con influenze elettroniche. Da sempre sensibile al talento dei giovani il parco alle porte di Roma, sotto la guida del direttore generale Alex Mata, ha stretto per l’occasione una collaborazione con Onde Studio, una piccola etichetta indipendente italiana, nata dalla passione di Matteo Rossi e Francesco Caresio che offre agli emergenti l’opportunità di sviluppare insieme un progetto mentre li affianca dalla nascita dell’ idea alla produzione finale del proprio sogno. Non solo eventi ma tante attrazioni, live show, tour alla scoperta degli animali, piscine in totale sicurezza e formato famiglia. www.zoomarine.it