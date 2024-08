Descrizione evento:

Ormai gli appuntamenti alla Galleria Ess&rrE si susseguono con una frequenza incondizionata e la mostra Theoris non fa eccezioni.Il nuovo appuntamento per fine estate propone 3 artisti provenienti dalla Sicilia che hanno avuto modo di proporre le loro iniziative artistiche in diverse parti d’Europa e le qualità indiscusse delle loro opere hanno suscitato l’interesse della Galleria di Ostia in un luogo, quello del Porto turistico di Roma, dove ha appunto la sede la Galleria Ess&rrE che ormai è un punto fermo del litorale laziale per esporre opere anche di grandi dimensioni di questi autori con una spiccata attitudine pittorica e scultorea. Infatti, di questi artisti, saranno proposte anche numerose sculture di Carmen Restifo e di Antonello Arena, che tra le altre, esporrà anche diverse “opere popular” e Alessandra Lanese che fa delle grandi dimensioni il punto forte della sua arte. Nell’evento sarà ospite anche un artista del litorale romano, Fabrizio Montreaux, per la prima volta selezionato nello spazio espositivo della Blu Star International.

La mostra si inaugura il 7 settembre alle ore 18:00 con la solita allegria e il dovuto entusiasmo con intrattenimento musicale di DJ Set Pretty Cixo e le riprese di ZTL TV di Antonello Nazarini che dedicherà interviste e riprese agli artisti e allo staff della Galleria Ess&rrE. Il percorso della mostra, curata da Alessandra Antonelli direttrice artistica, avrà, tra l’altro, la presenza del Prof. Francesco Buttarelli, membro della Regione Lazio della sezione Cultura che ci accompagnerà con il suo pensiero sull’arte e sulla mostra per la collaborazione ormai consolidata tra la Galleria e le istituzioni.

Il Porto turistico di Roma, tra l’altro ricco di storia, data la vicinanza agli scavi di Ostia Antica, il meraviglioso sito archeologico secondo per estensione solo a Pompei e al sito monumentale di Tor San Michele, tipica costruzione fortificata edificata nel 1500 sul progetto di Michelangelo Buonarroti, che nel più bello e suggestivo dei tramonti romani in riva al mare a ridosso delle più affascinanti imbarcazioni del Porto turistico di Roma, fanno da contorno a questa bellissima ulteriore iniziativa della galleria d’arte.

Insomma l’arte a Ostia grazie alle iniziative della Galleria Ess&rrE è ormai un punto fermo per chi, con la dovuta attenzione al settore, si affaccia agli eventi sempre più qualificati per selezionare ciò che potrebbe far parte della collezione privata degli interessati, dei curiosi o anche solo per respirare arte in una location dal forte impatto emozionale.

La mostra è curata da Alessandra Antonelli e Roberto Sparaci.

Inaugurazione sabato 7 settembre 2024 ore 18.00

Ingresso libero: Orari di apertura: 10.00-13.00 - 15.00-19.00

Sabato dalle 16.00 alle 20.00 - Domenica su appuntamento

Contatti: acca@accainarte.it- www.accainarte.it - 329.4681684 - 3886378032