Descrizione evento:

Domenica 13 ottobre 2024 alle 11.00 e alle 15.30, presso il Teatro Pegaso (Viale Cardinal Ginnasi 12, Lido di Ostia) ci sarà lo spettacolo per bambini ”C’era una volta…” messo in scena dalla compagnia Teatro La Vetreria con la regia di Angelica Pula.







Betta figlia di Grimilde, la famosa strega di Biancaneve, sogna di diventare potente e invidiata da tutti come la madre, ma per farlo dovrà impedire il lieto fine alle favole più famose … ci riuscirà ?







Un viaggio divertente e stravolgente tra pesci, lupi, principesse e rocambolesche imprese di una neo streghetta.







Durata: 50 minuti







Tecnica: spettacolo con canzoni ed effetti speciali (bolle di sapone, macchina del fumo)







ETA’ CONSIGLIATA: dai 3 ai 9 anni











Costo 10 euro











Prenotazione obbligatoria: petracheng@yahoo.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/