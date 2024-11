Descrizione evento:

Sabato 2 novembre : ore 19,00 aperitivo Ore 19,30: inizio spettacolo. Nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto dal titolo “La notte dei morti viventi” con Piera Fumarola, Alessandro Grande e Francesco La Forgia.



Da più di un anno il Regno delle Tenebre è in subbuglio. Lord Tom Voltetort, il più temuto mago Oscuro di tutti i tempi, ha da un anno ottenuto il potere dell’immortalità essendo riuscito a raccogliere tutti i sei oggetti magici, gli Horcrut, e da allora sparge morte e distruzione nel regno Oscuro. Per ottenerli però ha rovinato vite e si è messo contro personaggi scomodi. Qualcosa però dev’essere andato storto perché ieri notte i giornali colibrì hanno distribuito nel regno la notizia in prima pagina che il Mago Oscuro è stato trovato morto. I gendarmi dichiarano quanto segue: La morte è stimata intorno alle 24 di ieri notte e il corpo della vittima è stato rinvenuto a brandelli, probabilmente a seguito di un’esplosione. Il resto della stanza sembra intatta, quindi si presume che Voltetort sia esploso a seguito di qualche strano rito magico, nello specifico “L’havana Kedabra”, l’unico anatema che lo avrebbe potuto uccidere. Chi avrà eliminato Lord Tom Voltetort? Scova il movente, fiuta gli indizi e smaschera le menzogne dell’assassino che si cela tra questi 6 indiziati ed aiuta il nostro commissario a consegnare questo sporco assassino alla giustizia!



Lo spettacolo è interattivo e coinvolgente, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su.



P. S. Presenza felina in casa.



Numero massimo di partecipanti 30



Info 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 15 euro